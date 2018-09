Sa opp jobben for å skrive klatrebok

Nyhende

Tommy Skeide (45) er frå Ulsteinvik, men er no busett på Blindheim. For vel eitt år sidan selde han eit hus, og sat att med ein del kapital. Dermed sa han opp jobben sin som interaksjonsdesignar, og gjekk i gang med å skrive ein ny klatrerørar for Sunnmøre.

– Dei siste seks-sju åra har eg vore oppteken av mindfulness og Zen-tenking. I staden for å jobbe store deler av døgnet, ville eg gjere noko som kunne vere til glede for menneske, og eg kom til at for min del måtte det vere å gi klatremiljøet ei oppdatert bok om klatreruter på Sunnmøre, fortalde Tommy Skeide då han torsdag hadde boklansering på Ulstein bibliotek.

Den førre klatreboka var skriven av Helge Standal og Jon Hagen i 1989, og kom i eit opplag på 1000 og inneheldt 55 klatreruter i Molladalen. Ho er for lengst utseld. Den nye boka til Tommy Skeide har 115 klatreruter i Molladalen, pluss skildringar av klippar og steinar som det går an å buldre eller klatre i på Flø, Roald, Sulebust og ein del andre stader på Sunnmøre. I alt er der 785 ruter i boka.

Men det er Molladalen som er hjartet i boka, og Tommy Skeide kunne fortelje at han var 34 turar til Molladalen under arbeidet med boka.

– Der er 40 vegger i Molladalen, og når sola står 30 grader inn på veggen syner detaljane best, derfor var det viktig å vere der til rett tid under fotograferinga, forklarer han.

I tillegg til skrivinga har Tommy Skeide også teke dei fleste fotoa i boka. Han står også for den grafiske designen. Utgjevar er Skeide Interaksjon.

Boka er tenkt som ei bruksbok, og har tydelege innteikna ruter som Skeide sjølv har designa i ulike fargekodar. Fargane skal gje lesarane eit innblikk i kor mange ruter kvart felt har, og kva vanskegraden er.

No er boka komen, og Tommy Skeide håper ho vil vise folk vegen til flott klatring på Sunnmøre, og dei blanke partia mellom rutene.

Etter eit friår frå arbeid, skal han no inn i fast arbeid igjen, men ikkje i full stilling.

– Eg vil ikkje at livet skal vere berre business. Eg vil gje folk ein ide om kor flott det er å vere ute. Bruke kroppen, nyte stilla i naturen og kjenne på kameratskapen når du går tur saman med andre. Slikt er viktig, slår klatraren frå Ulsteinvik fast.