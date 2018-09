Vil vurdere å ikkje kjøpe læremiddel på bokmål

Nyhende

– Nyare undersøkingar viser at altfor mange norske skular gir nynorskelevane digitale læremiddel som berre finst på bokmål eller engelsk, trass i at opplæringslova er tydeleg på at skuleeigar har ansvar for at nynorskelevane skal gå alle læremidla sine på nynorsk. Som føregangskommune innanfor digitalisering skulen har Ulstein kommune eit viktig ansvar, både lokale og nasjonalt for å sikre at digitaliseringa ikkje fører til ei svekking av dei språklege rettane til elevane, sa SP-representanten og viste til at det er viktig at nynorskelevar får sjå språket sitt mest mogleg.

Ulstein kommunestyre vedtok oversendingsframlegget samrøystes. Dei ber formannskapet vurdere å innføre strengare krav til innkjøp av digitale læremiddel som til dømes ved å ikkje kjøpe inn og nytte digitale læremiddel på bokmål. Og gje klar melding til tilbydarane om at kommunen ikkje kan gjere innkjøp om læremiddelet ikkje finst på nynorsk.

Her bør Ulstein kommune samarbeide med andre nynorskkommunar, både regionalt og nasjonalt, for å gjere det lettare å få gjennomslag med læremiddelutviklarane.