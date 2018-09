Blei Vestlandsmeister i gokart

Nyhende

Etter at Jonas Moe Sundgot sigra i begge finalane i tredje løp av Vestlandsmesterskapet i Haugesund 19. august i år, var ungguten framleis på ein sterk 2.-plass. I august blei han også noregsmeister i same klassen han konkurrerte i under Vestlandsmesterskapet, X30, og Jonas ønskte å plusse på med nok ein meisterskapstittel.

Siste løp i meisterskapet gjekk av stabelen i Bergen 15. september, og på ei skikkeleg våt bane sette Jonas nest beste tid i kvalifiseringa.

Frå andre startspor i innleiande heat køyrde Jonas inn til 2.-plass. I siste finaleløpet var han berre eitt fattig poeng bak førsteplassen i Vestlandsmesterskapet samanlagt, og etter å ha køyrt over målstreken på ein sterk 4.-plass, kunne Jonas og heile støtteapparatet juble for meisterskapstittelen!

Ein stor prestasjon som ikkje berre førte til siger i den tøffe X30-klassen, men også ein heilt ny X30-motor og billett til Iame International Final 2018 i Le Mans, Frankrike.