God opplagsvekst for Vikebladet Vestposten

Samanlikna med første kvartal 2017 aukar det totale opplagstalet til Vikebladet Vestposten i første kvartal 2018 frå 3.660 til 3.912, eller med heile 6,89 prosent.

Per i dag er det 3.194 abonnentar på papir og 3.817 digitale.

Opplagstala blei lagt fram av MBL tysdag, og det er første gong dette blir gjort på hausten.

- Vi har det kjekt på jobb

Redaktør og dagleg leiar Linda Eikrem er godt nøgd med utviklinga.

- Det er svært gledeleg å sjå opplagsauken! Det vi ser er at det er behov for ei lokalavis som følgjer med på det som skjer. Eg vil gje ros til dei tilsette, som kvar einaste dag står på for å lage Vikebladet Vestposten både på nett og papir. Vi har det kjekt på jobb, rett og slett, og det trur eg viser igjen i produktet. Og ikkje minst, takk til alle som abonnerer og annonserer og som ser verdien i å støtte lokal journalistikk. Takk også til alle som lét seg intervjue og lét oss få dele historiene deira, seier Eikrem.

Fjordabladet blei opplagsvinnaren

Polaris Media Nordvestlandet sitt dotterselskap SMP-Konsern består av mediehuset Sunnmørsposten, i tillegg til dei lokale mediehusa Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Vestlandsnytt, Fjuken, Vigga, Fjordabladet, og Dølen.

Blant desse er opplagsvinnaren Fjordabladet, som så vidt snik seg framom Vikebladet Vestposten. Fjordabladet hadde ein auke frå 2017 på 6,92 prosent. I andre enden av skalaen finn ein Vestlandsnytt, som opplevde ein nedgong på 3,49 prosent.