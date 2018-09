Ishavsmuseets Venner ønskjer anna plassering av reinseanlegg

Nyhende

Venneforeininga til Isahavsmuseet Aarvak skriv i brev til Hareid kommune at dei reagerer på planane om å byggje eit stort reinseanlegg på plenen som ligg mellom parkeringsplassen og elva på nordsida av museet.

- Ishavsmuseet har som kjent ikkje utvidingsmoglegheiter mot sør og har behov for arealet i samband med sine langsiktige planar, skriv Øyvind Grimstad som er leiar i Ishavsmuseets Venner.

Dei meiner at ei utbygging på det aktuelle området vil umuleggjere og frårøve Ishavsmuseet moglegheita til å vidareutvikle museet og det aktuelle området i eit heilskapleg og langsiktig persepektiv.

Venneforeininga stiller seg også undrande til at museet ikkje har fått nabovarsel om tiltaket.

Frå fiskeri til museum

I brevet står det at heile området mellom det som vart kalla Gråbuda og Storelva var tiltenkt Ishavsmuseet. Dette var ein omstendeleg prosess som innebar tillating og godkjenning frå Kystverket, som sa seg villige til å frigjere området regulert til fiskeriføremål, til museumsføremål.

Grunnkjøpet var eit samarbeid mellom Hareid kommune og Ishavsmuseet og vart gjennomført ved å flytte pengar som var tildelt Ishavsmuseet over til ein kommunal post for grunnkjøp. Etter det dei kjenner til vart heile området kjøpt til museumsføremål.

Oppmodar til kvileskjer

Venneforeininga oppmodar politikarane og administrasjonen i kommunen på det sterkaste til å ta eit kvileskjer i prosjektet, slik at ein kan gje Ishavsmuseet høve til å kome med ein uttale til planane. Og ikkje minst ta ein gjennomgang for å finne ut kven som er den rettmessige eigaren av det omtalte området.

- Venneforeininga er overtydde om at ein gjennomgang vil vere positiv for begge partar og at det vil gagne den vidare utviklinga til museet, som vi alle veit er av stor lokal og nasjonal betydning, avsluttar Grimstad brevet med.