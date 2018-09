Årets første siger

Nyhende

Hareid 2 vann 3–1 mot Tjørvåg heime på Hareidsmyrane tysdag kveld. Hareid kom best i gong, då Sebastian H. Bjørlykke sette inn 1–0 etter 10 minutt. Like etter kvilen reduserte Tjørvåg ved Tobias Sandvik, men tjue minutt før slutt sikra spelande trenar Arthur Hareide 2–1 for heimelaget. Like etter scora Tjørvåg sjølvmål.

– Dette var heilt klart viktig for oss. Ein viktig siger, seier trenar Arthur Hareide.

Med det har Hareid 2 vunne éin av tolv kampar i årets 6. divisjon, og tapt elleve.

Kampfakta

6. divisjon avdeling 3

Hareid 2 - Tjørvåg 3-1 (1-0)

Hareidsmyrane kunstgrasbane

Dommar: Birger Elias Breivik, Volda TI-Fotball

Gule kort: Sebastian Hansen Bjørlykke (Hareid)

Mål: 1-0 Sebastian Hansen Bjørlykke (10), 1-1 Tobias Alexander Sandvik (48), 2-1 Arthur Garnes (70), 3-1 Sjølvmål (76)