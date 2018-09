Vil sjå eit yrande næringsliv

Nyhende

Rekneskapsbransjen er i ferd med å endre seg, og auka digitalisering, større moglegheiter for automatisering og forenkling vil gje betre løysingar for kundane, skriv Sparebank 1 Regnskapshuset i ei pressemelding. Dei skriv vidare at moderne løysingar også legg til rette for auka sentralisering i bransjen.

Men nettopp sentralisering meiner avdelingsleiar Jon Olav Slettebakk i Sparebank 1 Regnskapshuset ikkje er rette vegen å gå.

– Vi har klokkartru på lokalt nærvær. Det gir oss eit mykje rikare innblikk i kvardagen til bedriftene, og den innsikta gir oss meir kompetanse til å gje råd til kundane, seier Slettebakk.

Han fortel at rekneskapskontoret vil å sjå eit yrande lokalt næringsliv. Difor meiner han at det er avgjerande at ein er der kundane er.

– Vi ønskjer å bidra til meir fart i næringslivet i regionen, for lukkast kundane våre, lukkast også vi, seier han.

– Folk går ikkje av moten

Med teknologiske nyvinningar har det blitt enklare for kundar og rekneskapsbyrå å samarbeide – men samstundes har det blitt enklare for næringslivet å gjere fleire av rekneskapsføraren sine tradisjonelle oppgåver sjølve.

– Vi har ressursar til å henge med, men vi trur ikkje folk går av moten. Det aller viktigaste er å vite kva kunden treng og ønskjer, og då må vi vere der kundane er. Vi bur, deltek og engasjerer oss i same område som kundane. Det gjer oss i stand til å følgje det lokale næringslivet tett, seier Jon Olav Slettebakk.

Aktuell tematikk

Slettebakk meiner at Sparebank 1 Regnskapshuset sitt bidrag til det lokale næringslivet skal vere noko meir enn å føre bilag og produsere årsoppgåver.

– Vi ønskjer å gi gode råd om økonomisk styring, vise fram dei moderne løysingane som finnast i marknaden og fortelje kundane kva dei må gjere for å ta det i bruk.