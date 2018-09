Full av lovord over SSR

Nyhende

– Eg vil skryte. Det har blitt eit fantastisk anlegg, rosa Marianne Breivik frå talarstolen på kommunestyremøtet i Ulstein førre veke. Ho fortalde at ho nyleg har hjelpt mora å tømme eit hus, så no har ho fått brukt SSR på ein annan måte enn ho har gjort tidlegare.

Om ein sorterer avfallet kan ein sortere det i alle moglege containerar. Oppå på miljøstasjonen i Saunesmarka møter ein folk som er flinke til å hjelpe deg å sortere så alt hamnar på rett plass. Og når ein sorterer alt, er det så lite igjen som skal i restavfallet at ein kan ikkje seie at det er dyrt. – No har eg vore der framme med relativt store lass, i alle fall fire store hengjarlass, og til no har eg kome opp i ein totalsum på 600 kr, fortalde ho.

Og sist ho var der var det så lite restavfall igjen etter ho var ferdig å sortere at ho slapp å betale.

I tillegg er det containerar i sentrum, og her er bruktbutikkar ein kan levere til.