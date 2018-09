Nordmenn handlar rekordmykje på nett

Nyhende

(NPK-NTB): Det er ein auke på heile 17 prosent frå 2017, opplyser selskapet i ei pressemelding.

Undersøkinga er utført av YouGov og baserer seg på intervju av 7.000 personar mellom 15 og 74 år i Norden, av dei er 1.000 av respondentane busette i Noreg.

– Abonnement blir stadig meir populære. Sjølv om det framleis er TV- og musikkstrøyming det går mest i, dukkar det stadig opp nye forretningsidear. Årets analyse viser for eksempel at det er populært å abonnere på dyrefôr, og at det frå 2017 til 2018 har blitt 40 prosent fleire nordmenn som abonnerer på matvarer, seier salsdirektør Johanna Tell i DIBS.

I undersøkinga går det fram at 56 prosent av norske forbrukarar handla hos utanlandske nettbutikkar dei siste tre månadane, og Amazon, eBay og Zalando blir trekte fram som internasjonale konkurrentar som har fått stor betyding for norsk netthandel.

Virke gjekk tidlegare denne veka ut og åtvara mot «apokalypse» innan varehandelen og varsla norske politikarar om at nordmenns kraftig aukande handel i utlandet vil føre til dramatiske endringar for norsk handel.

Nordmenns handel i utanlandske nettbutikkar auka med 281 prosent frå 2011 til 2017. Norske nettbutikkar hadde ein vekst på 101 prosent i same periode.