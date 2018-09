- Godt at folk framleis bryr seg

Nyhende

Ho er kasserar i Hope of Mercy, og saman med hareidsdølingen og ektemannen Svein Inge Smoge samla ho fredag inn sekkar med klede, leiker, tepper, barnemøblar og mykje anna på ferjekaia på Hareid.

Hope of Mercy er ein organisasjon som blei starta av ekteparet Evelyn og Håkon Nilsen. I desse dagar har organisasjon samla inn fleire titals sekkar med naudhjelp, i form av varme klede og mykje anna, i Herøy, Ulstein og Hareid. Alt blir så samla i ein større lastebil på Vegsund, og køyrt nedover til Vest-Ukraina, der det blir delt ut til fattige.

- Det er veldig kjekt å sjå så mykje givarglede. Det er godt å sjå at folk framleis bryr seg, seier Møyfrid og Svein Inge.

I løpet av den korte stunda lokalavisa var og prata med ekteparet, var det fleire bilar som kom innom med stappfulle sekkar. Éin bil hadde med seg heile sju sekkar med klede og leiker.

- Kjem dit det skal

Innsamling til slike lastebilturar har endra seg ein del dei siste åra, fortel Svein Inge.

- Det er mange aktørar som gjer det samme i dag. Diverre er det ikkje alle som er like ærlege, og ikkje alt av det som kunne gått til dei som treng det, kjem dit. Vi i Hope of Mercy er klare på at vi forsikrar om at dette kjem fram dit det skal. Desse kleda som blir sendt nedover vil halde barn og vaksne varme gjennom ein kald vinter, seier han.

Hjelpeorganisasjonen vil frakte dette siste lasset med sekkar til byen Mokasjobo, som ligg sør i Ukraina, opplyser Smoge og Sørheim.