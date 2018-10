Nyhende

(NPK): Det blir også strengare reglar for fartsskrivarar som registrerer køyre- og kviletid i tunge køyretøy.

Regelendringane inneber mellom anna strengare krav til verkstader og kontrollørar som utfører PKK-kontroll. Endringane heng saman med nye europeiske reglar på området.

– Du skal kunne føle deg trygg når du leverer bilen din inn på ein verkstad. Både på at dei som jobbar der veit kva dei gjer, men også på at dei følgjer alle lover og reglar. Vi skjerpar no krava til godkjenning, kompetanse og tilsyn med verksemder som gjennomfører periodisk kontroll av køyretøy og dei tilsette i kontrollorgana, seier Dale.

Det skal også bli vanskelegare å jukse med fartsskrivaren som registrerer køyre- og kviletid i tunge køyretøy. Det blir mellom anna skjerpa krav til kontroll av fartsskrivaren og til godkjenning og tilsyn med fartsskrivarverksemdene. Det blir også lovfesta at kontrollane langs veg skal vere baserte på risiko. Regelendringane gjeld også på køyretøyverkstader som ikkje er kontrollorgan eller fartsskrivarverkstad.