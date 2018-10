Nyhende

Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb er i stadig vekst. Etter opninga av Ulstein Arena har dei no treningar både i Ulstein, Hareid og Herøy. Denne veka dukka representantar frå Sparebanken Møre opp på trening i Ulstein Arena med eit tilskot til klubben på 30.000 kroner samt eit ekstra overrasking.

Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb (YSSS) hadde søkt om og fått tilslag på eit tilskot frå banken til utstyr og kursing av instruktørar, men då Ida Therese Gjerde og Elisabeth Grønås Hoddevik tok turen til symjehallen var det med ein sjekk på 50.000 kroner til YSSS. Symjeklubben hadde nemleg også fått godkjent ein søknad om støtte til eit symjestemne.

”Det er heilt fantastisk!” Reaksjonen frå ungane i bassenget let ikkje vente på seg.

Det synest også instruktørane George MacPherson, Cian Walsh og styreleiar Lene Trude Solheim i Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb.

– Vi må berre seie tusen takk! Dette er heilt supert, slår dei fast.

– Dette er eksepsjonelt bra. Det å kurse ein instruktør kostar gjerne 3000 kroner og ein må oftast til Ålesund eller Volda for å få gjennomført kursa, fortel Lene Trude Solheim.

Med 30.000 kroner frå banken får den dugnadsbaserte klubben moglegheita til å både utdanne fleire instruktørar, samt å kjøpe inn utstyr som kan vere til hjelp under symjetreningane.

Veksande interesse

George MacPherson fortel at det berre var nokre få barn som var med då YSSS starta opp symjetrening i Ulstein Arena i februar, men at talet på utøvarar har stige jamt og trutt sidan den gong.

– Og framleis kjem det fleire og fleire. Vi er på jakt etter fleire instruktørar. Det er viktig at vi får hjelp frå vaksne folk. Vi prøvar å rekruttere folk til å hjelpe oss. Akkurat no har vi berre ei trening i veka her, men dersom ein ønskjer å vere meir seriøse med symjinga så treng ein fleire treningar, fortel MacPherson.

Han legg til at dei også får ein del spørsmål frå vaksne som kan tenkje seg å trene symjing meir organisert.

– Det er til dømes folk som driv med triatlon og slike ting, eller dei som berre ønskjer å verte flinkare å symje, fortel han.

Støtte til symjestemne

I tillegg til 30.000 kroner til kursing og utstyr får også YSSS 20.000 kroner frå Sparebanken Møre til å arrangere symjestemne. Solheim fortel at YSSS arrangerte eit internstemne under Smak av Ulstein.

– Då hadde vi stemne for symjarar frå Ulstein, Herøy og Hareid, og ungane synest det var så kjekt å kome saman at dei har spurt om ikkje vi kan gjere det igjen. Vi skal køyre eit internstemne til, slik at vi får trent på alt frå speakerteneste til tidtaking og slike ting, og så skal vi ha med Ålesund, Volda og Ørsta neste gong vi arrangerer stemne.

I tida framover ønskjer YSSS også å få arrangert symjekurs for barn i Ulstein Arena. Ifølgje Lene Trude Solheim kan det også bli aktuelt med kurs for vaksne dersom interessa er stor nok.

Ifølgje Lene Trude Solheim er det berre å kontakte klubben, gjerne via deira nettside, dersom ein er interesserte i kurs eller anna informasjon om YSS Symjeklubb.