Abel til Ulsteinvik

Nyhende

Skrive av kulturkontoret i Ulstein kommune:

Med splitter nye låtar og ei rekkje udødelege hits, legg Morten Abel denne hausten på turnè att, og ein av plassane han vitjar er Sjøborg kulturhus!

Som alltid blir det allsong og fest når Abel tek med seg bandet og sitt fantastiske låtunivers på vegen.

Få artistar her til lands har ein like suksessrik og mangfaldig karriere som Morten Abel, og med hits som «Be My Lover», «Lydia», «Tulipz», «Hard To Stay Awake», «Doberman» og «Frøken Vilikke» treng han knapt nokon nærare introduksjon.

Abel har vore i rampelyset i snart en mannsalder, og er ein av få ekte popstjerner vi har her til lands. Både salstal, prisane og konsertane på merittlista hans forsvarar denne statusen, og mannen er for lengst ei levende legende i norsk musikkbransje.

Dato for konserten er laurdag 6. oktober! Billettar også ved inngangen.