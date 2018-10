Yter hjelp til sjølvhjelp i Benin

Nyhende

Denne sommaren reiste seks representantar for Benin-Norge Stiftelsen, tre av dei frå Ulstein, sørover for å oppmuntre dei lokale representantane og følgje med på korleis det går med hjelpearbeidet i det vestafrikanske landet. Søndag 7. oktober er Benin tema på samlinga til Filadelfia i Ulsteinvik.

Delegasjonen frå Norge stasjonerer seg i den vrimlande storbyen Cotonou ein fredag i slutten av juni i år. Dagen etter går turen med bil 300 kilometer innover i landet i retning landsbyen Amavedagon. Siste delen av turen – om lag halvannan time – må køyrast på motorsykkel; vegane som går gjennom elveleie og jungel, er ikkje køyrbare utan du har firehjulstrekt bil. Men ungdomane som fører motorsyklane er like støe og akrobatiske som motorcross-køyrarar i Europa. Turen går gjennom landsbyar med vinkande born, og små geiter, griser og høner springande rundt mellom stråhytter og leirhytter med bølgjeblekk. Vel framme ved skulen i Amavedagon blir vi møtte av ei dansande, trommande og syngande folkemengd. Ein rørande og hjarteleg velkomst. Smilande ansikt, ekte glede – truleg takksemd òg.

Gründer av Benin-Norge Stiftelsen, Agnar Dag Ulstein frå Ulsteinvik, helsar folket frå podiet på framsida av skulebygget. Her har dei sett fram stolar, slik at dei seks frå Norge får sitje. Den lokale representanten i stiftinga, pastor Pierre, fungerer som tolk: – Veit de kvifor vi har kome hit? spør Ulstein. – På grunn av Jesus, og fordi vi er glade i dykk. Derfor vil vi hjelpe dykk til å hjelpe dykk sjølve. Det er målet vårt.

Inspirert av Hans Nielsen Hauge

Det er femte gongen Agnar Dag Ulstein er i Benin. Denne gongen òg har han med seg kasser med kle og jordbruksreiskap til landsbybuarane. Leiaren for stiftinga, stavangermannen Magne Hersvik, har vore der heile 26 gonger. Han er utdanna prest og har vore misjonær i Thailand i 10 år. Ofte fungerer han som thai-tolk i rettssaker.

Det var etter ein tur i 2001 at Agnar Dag Ulstein fekk idéen om å starte eit hjelpearbeid i det vestafrikanske landet inspirert av metodane til Hans Nielsen Hauge. Delegasjonen frå Norge fekk den gongen møte president Mathieu Kerekou og fleire av ministrane i landet, og opplevde at dei støtta det arbeidet som nordmennene no ville starte.

Frå 2002 har Benin-Norge Stiftelsen vore i aktivitet i Benin. Den vesle organisasjonen har sett i gang to skular, bora ei rekke brønnar og kjøpt opp land som kan nyttast til å dyrke mat, alt saman ved hjelp av gåver og eigne midlar. Dei siste ni åra har arbeidet særleg hatt fokus på å støtte utdanning. Det er åtte år sidan eit nytt skulebygg stod ferdig i landsbyen Amavedagon i Dassa Zoume-distriktet, nord i landet om lag 300 kilometer frå Cotonou.

Pastor Pierr Hounmahin, som koordinerer prosjektet, reiser ofte den lange vegen opp til landsbyen, kanskje to-tre gonger i månaden, for å hjelpe og gi råd til dei fem lærarane, og legge til rette for dyrking av det 250 mål store jordbruksarealet rundt skulen. Jorda gir mat til dei om lag 100 elevane, og planen er vidare at grøda også skal seljast på lokale marknader for å sikre drifta av skulen og lønn til lærarane. Ei vanleg lønn i Benin er om lag 750 kroner i månaden.

Vil kjøpe bil

Skulen, som altså ligg i bushen, om lag 13 kilometer frå vanleg veg, har svært gode resultat. Elevane bruker å klare grunnskuleeksamen, og for tre år sidan uteksaminerte Amavedagon-skulen den beste eleven i distriktet, der det bur kring 100.000 menneske.

Pastor Pierre har dei siste ni åra reist med buss eller ein slags taxi eller motorsykkeltaxi til denne skulen oppe i landet. I ein bil for fem personar er dei gjerne sju, og det er varmt og slitsamt:

– I stiftinga prøver vi no å samle inn midlar til å kjøpe ein firehjulsdriven pick-up bil til Pierre, som han kan bruke på desse reisene, og til å frakte jordbruksvarer frå skulen til marknadene. Ein slik bil kostar om lag 75.000 kroner medrekna toll, avgifter og forsikring. Bilen blir importert frå USA eller Europa, forklarer Magne Hersvik, som oppmodar alle som kan, om å hjelpe. Blir det overskot, vil noko av pengane gå til å utvikle jordbruket rundt skulen. I dag dyrkar dei for det meste kasava, mais og tomatar. Målet er dyrking i ein breiare skala.

Fattig land med potensial

Benin ligg ved Guineabukta i Vest-Afrika og grensar til Nigeria i aust, Burkina Faso i nord og Togo i vest. Landet har vel 10 millionar innbyggjarar og blir rekna som eit nokså velfungerande demokrati i ein ustabil region. Det vesle landet er etnisk og religiøst svært samansett. Voudon – eller voodoo er den tradisjonelle religionen, og rundt 20 prosent av folket høyrer framleis til denne, men kultur og tradisjonar er nok framleis påverka. Elles har katolisismen hatt framgang, pinsevennene er aktive og islam har fått fotfeste i delar av landet. Men det herskar harmoni og respekt mellom dei ulike religiøse gruppene.

Benin er eit frodig land med eit stort potensial, men folket er fattig. Nær halvparten lever under den internasjonale fattigdomsgrensa. Landet scorar også lågt både på menneskeleg utvikling og likestilling. Økonomien er lite utvikla, og jordbruket gir arbeid til 70 prosent av arbeidsstyrken. Den viktigaste eksportartikkelen er bomull, og den viktigaste handelpartnaren er Nigeria.

Den politisk-administrative hovudstaden heiter Porto Novo og ligg ved kysten nær grensa til Nigeria. Størst er millionbyen Cotonou som er rekna som kommersiell hovudstad og ligg om lag ein times køyring frå Porto Novo. Det offisielle språket er fransk, men der finst fleire lokale språk, og på turen måtte delegasjonen frå Norge til dels nytte fleire tolkar.

Orienterer om arbeidet

Pastor Pierre og vi seks frå Norge overnatta fire dagar i Amavedagon-området, og vitja fleire landsbyar, mellom anna ein landsby heilt inn mot grensa til Togo. Der var vi også med på ei gudsteneste i den lokale kyrkja, laga av strå og med bølgjeblekk til tak. Det var regntid, og midt under preika kom der ein regnskur som på det næraste overdøyvde den ivrige, lokale pastoren. Resten av det ni-ti-dagars lange opphaldet heldt vi til i Cotonou og gjorde utflukter til mellom anna Porto Novo derfrå.

På møtet i Filadelfia 7. oktober vil leiaren i stiftinga, Magne Hersvik, orientere om arbeidet. I tillegg blir det mykje song og musikk.