Nyhende

Sparebanken Møre har røter heilt tilbake til 1843, då Herrøe og Røvde Sognes Sparebank blei etablert. Dette var ein av mange sparebankar som vaks fram rundt midten av 1800-talet i Norge. Felles for fleire av desse var at oppstartskapitalen kom frå sal av såkornmagasin. Når bankane fekk overskot gjekk dette tilbake til bankane for å bygge opp kapitalen. Desse midlane utgjer i dag halvparten av kapitalen, noko som betyr at lokalsamfunna der banken held til eig halvparten av banken.

Jubileumsgåve

I dag har banken lokalkontor i 24 av kommunane i Møre og Romsdal, og det har med tida blitt etablert ein tradisjon for å gi delar av overskotet u utbyte, i form av gåver til gode formål i nettopp lokalsamfunnet.

Det som gjer akkurat denne gåva spesiell, er at lokalbanken fyller 175 år i år, og at nettopp 175.000 kroner skal delast ut frå kvart enkelt av dei 24 lokalkontora, totalt 4,2 millionar kroner.

Ønskjer fleire lokale forslag

Vikebladet Vestposten møtte onsdag banksjefane for personmarknaden ved avdelingane i Hareid og Ulstein til ein prat. Melinda Skeide og Ellen Kvalsund fortel at Sparebanken Møre i høve 175-årsjubileet ønskjer å takke for tilliten ved å gi noko ekstra tilbake.

– Det opplevast svært meiningsfylt å kunne vere ein betydeleg bidragsytar, ei drivande kraft og ein medspelar i utviklinga av det samfunnet vi er ein del av, seier Skeide og Kvalsund.

Banken ber no om hjelp frå folk i Ulstein og Hareid om å spele inn forslag kring gode prosjekt som utgjer ein forskjell i kvar av kommunane.

– Ein finn meir informasjon og forslagsskjema på våre nettsider sbm.no. Vi veit det finnast mange gode tankar, idear og prosjekt i Hareid og Ulstein, og vi gler oss veldig til å lese alle forslaga som kjem inn, seier dei to.

Banksjefane skal vurdere og velje ut eitt forslag for kvar kommune saman med lokale juryar.

Vinnaren i kvar kommune blir offentleggjort i november/desember.