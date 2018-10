Pyntar med skjerf

Nyhende

Inger Anne Dimmen, leiar i Ulstein Frivilligsentral, fortel at skjerfa er strikka av klubbdamer og damer på strikkekaféen i Skollebakken. – Stor takk til alle som har strikka, seier Dimmen takknemleg.

I tillegg til at ho vil pynte Ulsteinvik med skjerfa, har ho overlevert eit skjerf til ordførar Knut Erik Engh. Og han har lovd å gå med skjerfet heile veka.

Varme og glede

Årets TV-aksjon sundag går til Kirkens Bymisjon. Kirkens Bymisjon ønskjer å spreie varme og glede inn i mørketida. Mange står aleine, mange går ein kald haust og vinter i møte. Det er eldsjeler strikkar dei oransje skjerfa, som skal bidra til eit varmare og meir inkluderande samfunn.

Dei oransje skjerfa blir brukt til å pynte opp i bybiletet og kan også delast ut til personar som frys. I tillegg til å pynte opp, skal dei minne oss på at det lever menneske som treng å kjenne varme og inkluderande fellesskap. Det oransje skjerfet er til menneske som frys, til menneske som vil vise sin solidaritet med menneske som frys og som opplever utanforskap, og til menneske som vil vise sitt ønske om eit varmt og inkluderande samfunn.

Nok bøssebærarar

Innbyggjarane i Ulstein har vore flinke til å stille som bøssebærarar, så TV-aksjonsnemnda manglar ingen bøssebærarar til sundag 21. oktober.

Dette går pengane til

Pengane som blir samla inn under årets TV-aksjon vil Kirkens Bymisjon bruke til å skape eit varmare samfunn. For pengane vil dei skape 700 000 møte mellom menneske. Dei vil tilby menneske som står utanfor eit fellesskap ei seng eller ein samtale og slik bidra til at fleire får moglegheita til å oppnå eigne mål og draumar.

Pengane går til ulike tiltak. Det går til akuttovernattingar og enkle matstasjonar i dei største byane. Dei skal også skape arbeidsplassar til menneske som av ulike grunnar fell utanfor det ordinære arbeidslivet. Pengane vil også gå til fritidsaktivitetar og utlån av fritidsutstyr. Og dei vil skape inkluderande fellesskap der innvandrarar kan ta del i fellesskap og vere ein ressurs for sitt eige nærmiljø.