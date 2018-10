Utstilling om polsk statsmann

Nyhende

Hareidsordførar Anders Riise har vore på besøk med den polske ambassaden i lag med Willy Nesset og Kjell Sandli. Kjell Sandli kjenner nok dei fleste av lesarane våre som dagleg leiar i Hareid Fastlandssamband AS, men han er også Polen sin honorære konsul for Møre og Romsdal. Som konsul er Sandli si hovudoppgåve å sikre eit framleis positiv utvikling av samarbeidet mellom Noreg og Polen, særleg innanfor næringsliv og kulturutveksling.

Då dei tre var på besøk på den polske ambassaden hang utstillinga om statsmannen Józef Pilsudski der. Og no har ho altså kome til Hareid. Ordføraren er takksam for at dei får låne lokale på Melshorn Hotell.

Utstillinga vil stå her fram til laurdag, då ho reiser vidare til Brattvåg og Ingebrigt Davik-huset.

Mange polakkar på Sunnmøre

Riise seier at bakgrunnen for at utstillinga kjem hit er at det er ein del polakkar på Sunnmøre, både på Søre Sunnmøre og Nordre Sunnmøre. Ein del har kome hit på grunn av at dei jobbar i verftsindustrien.

Etter det kom direktefly mellom Vigra og Gdansk har det også blitt lettare for turistar å reise fram og tilbake mellom Sunnmøre og Polen. Og turismen går båe vegane. Ein del av dei polske turistane besøker gjerne Ishavsmuseet Aarvak i Brandal, fortel Riise.

Han trur at ein del polakkar som bur på Søre Sunnmøre kan vere interesserte i å gå på denne utstillinga, og kanskje ta med borna sine for å lære dei om polsk historie. Men utstillinga kan også vere interessant for nordmenn som vil lære meir om Polen.

Middag med ambassadøren

Den polske ambassadøren kjem til Hareid og blir med på stemnefesten laurdagskvelden. Før festen skal ho få seg ein middag på Melshorn Hotell.

Riise fortel at dette fine besøket har utvikla seg over tid. Ambassadøren skulle eigenleg kome til Hareid i samband med heimkomsten til Polarstar i fjor sommar, men vart forhindra frå å kome, så ho sende ein annan representant i staden.

No leikar ordføraren seg med tanken om at Hareid kan finne seg ein venskapsby i Polen, men her er ingen ting bestemt. Men han meiner det er viktig å pleie kontakten med Polen. Han trur Sunnmøre og Polen kan ha gjensidig nytte av kvarandre næringsmessig.