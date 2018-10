Alt for Hareid

Nyhende

Skrive av Oskar Grimstad, gruppeleiar for Framstegspartiet i Hareid

I dag skal vi i Hareid kommunestyregruppe bestemme seg (forhåpentligvis) om realisering av fotballhall (ikkje fleirbrukshall ) og vi i Hareid Frp meiner at dette skal vi realisere innanfor ein kostnad på 25 mill kr. Av denne summen får vi igjen moms og tippemidler m.m. på omlag 8 mill kr og det er gjort avtaler om reklamekjøp i hallen for ein sum som i hovedsak dekker dei årlige finanskostnadene.

Hareidhallen er pr dato fullstendig sprengt og mange idrettsgreiner får ikkje den treningstida dei treng og dette gir ein avvisningseffekt til våre barn og unge vi ikkje vil ha, derfor satser vi trass at rådmann seier nei til det viktige kulturprosjektet fotballhallen er! Kostnaden for ungdom som fell utanfor til rus/narkotika på grunn av manglende tilbod er for samfunnet lang dyrare og derfor er det på høg tid vi får på plass fotballhallen. Oppgradering til ein fleirbrukshall som blei så dyr at den ikkje var realiserbar kan vi ta etter kvart og no satser vi innanfor ein kostnad vi kan klare.

Vidare skal vi ta stilling til renovering av rådhuset innanfor ein sum som er mulig og Hareid Frp meiner at det kan vi klare innanfor ein kostnad på 28-30 mill inkl moms. Nytt tak trengst da det er nesten 50 år gammalt og vi risikerer lekkasje nedover nyrenovert bygg om dette ikkje blir prioritert. Bygget blir nødvendig renovert innvendig og med m.a. nye vindu for dei som er gåen/punktert vil vi redusere oppvarmingskostnaden med 250-300.000 kr årlig. Dette er midler vi vil måtte bruke til å finansiere rehabilitering pluss at vi får søke Enova om støttemidler som vi veit dei dekker til denne type byggoppgradering.

Men vi skal vere tydelig på at historia og tidsbruken rundt denne renoveringsaka er det all grunn til å kritisere og noko ein må lære av! Spesielt no som vi skal bygge et lenge etterlengta bygg i Hareid sentrum, nemlig Helsehuset med alle dei tilbod som skal ligge i dette viktige bygget. Tomtekjøpet som vi var svært uenig i skal eg la ligge da det er vedtatt og betalt, men det ligg dessverre ein usikkerhet i trafobygget som ligg midt i tomta. Helsehuset ligg inne i budsjettet og det er viktig at vi ikkje steller oss slik at dette ikkje kan realiserast slik vi har tenkt, derfor har vi i FrP redusert investeringane fra fleirbrukshall til fotballhall slik idrettslaget opprinnelig ønska, vi har redusert renoveringa av rådhusdelen som pr i dag inneheld fylkestannlegekontoret og dei slepp å flytte ut før det er klart å flytte inn i helsehuset.

Alt dette er mogleg innanfor ein fornuftig ressursbruk, men det forutsett at ein held seg innenfor dei budsjetterte summane og respekterer politiske vedtak slik dei er presiserte.

Når det gjelder det kritiske men saklige innlegget til Einar Holm så taler det for seg sjølv og eg har ingen kommentar til det utover at politikarane i Hareid må ta tilbake både politisk og økonomisk styring.

Her kan du lese innlegget til Einar Holm: