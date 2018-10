Torsdagskamp mot topplaget

Nyhende

Det står mellom Bergsøy og AaFK 2 i kampen om å rykke opp frå 4.-divisjon denne sesongen. Bergsøy slo Hareid 2–1 på Havila stadion sist fredag og denne veka er det AaFK 2 som blir Hareid sine motstandarar. «Tangotrøyene» kjem til Hareidsmyrane torsdag.

Då laga møttest på Color Line Stadion i juni gjekk det skikkeleg gale for Hareid-laget, som sleppte inn heile 11 mål på bortebane. Dette er det klart største nederlaget for Hareid denne sesongen, men dei defensive tendensane denne hausten indikerer at det kan bli ein tettare kamp på Hareid. På ni kampar etter sommarpausen har det nemleg berre blitt 14 baklengs for Hareid, medan det vart heile 37 baklengs på 11 kampar før sommaren.

Samstundes er AaFK det klart mest målfarlege laget i avdelinga, og med opprykkshåpet i sikte blir det ei tøff nøtt for Hareid. Sist veke vann AaFK 2 heile 9–1 over Godøy og på sine tre siste heimekampar har AaFK 2 scora heile 21 mål. Borte har det ikkje gått like bra, med tap for Rollon og uavgjort mot LGFK i dei to siste på framand gras.