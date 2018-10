Treng innspel frå menn

Nyhende

Det har kome ei Stortingsmelding som heiter «Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre». Tormod Hegvik seier at dette eigenleg er ei samling av gode tiltak innan eldreomsorg i Noreg. – Er det noko av dette som kan tilpassast til vår kommune, spør Hegvik.

Ulstein kommune har sett ned ei arbeidsgruppa som skal sjå på levekåra for eldre i kommunen, no og i framtida. Eli Skaatun leiar gruppa. Kommunen har laga ein liten film om arbeidet og lagt ut på Facebook. Dei har også fått seg ei eiga e-postadressa. Då gruppa hadde møte måndag denne veka var det ikkje kome inn ein einaste e-post med innspel. Og alle kommentarane på Facebook er frå kvinner. No etterlyser gruppa innspel frå godt vaksne menn i Ulstein.

Hegvik og Knut Teige som sit i arbeidsgruppa trur ikkje Facebook er rette måten å no ut til godt vaksne menn. Det er ikkje alle som likar å ytre seg offentleg på nettet. Om ein sender e-post til livet@ulstein.kommune.no kan ein vere meir anonym, det er berre dei fem i gruppa som les det. Det er også mogleg å ta direkte kontakt med medlemene i arbeidsgruppa, som Hegvik og Teige.

Dei to er to spreke pensjonistar. Men som dei seier, alle er spreke før dei blir dårlege og treng pleie. Det kan vere lurt å engasjere seg og seie frå korleis ein vil ha det, før ein blir skrøpelegare. – Eg trur ein utsett slike tankar lengst mogleg, men når ein er pensjonist kan tanken streife ein, seier Hegvik.

Han trur Ulstein må vere den kommunen med dei sprekaste innbyggjarane, her er mykje folk som går på turar. – Det som er bra for kroppen er bra for toppe, det er mottoet vårt, seier Teige og Hegvik.

Samtidig som folk stadig blir eldre, blir også dei eldre sprekare. Men det kan kome ein dag då me treng pleie, og då bør me ha tenkt over korleis me vil ha pleia.

Bukollektiv for eldre?

Noko dei diskuterer i arbeidsgruppa er buform. Vil dei eldre bu heime lengst mogleg, eller flytte til omsorgsbustad. Kanskje bukollektiv kunne vore eit alternativ, der dei eldre kan eige si eiga leilegheit, samtidig som dei slepp å vere aleine.

Innspela bør kome innan november, i januar skal gruppe levere arbeide sitt.