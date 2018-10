– Bli med du også

Nyhende

– Denne gåva set vi sjølvsagt stor pris på, og vi har fått dei for å prøve ut to nye, spanande tilbod til ungdommen, fortel Marie Flatin og Inger Anne Dimmen.

Ulsteinvik Sanitetsforeining gir altså 10.000 kroner til Bell Ungdomsklubb og Ulstein Frivilligsentral.

Dei to nye tilboda som skal prøvast ut for desse midlane, er middag og leksehjelp for ungdomsskuleelevar på Skollebakken Aktivitetshus onsdagar frå og med 24. oktober, mellom klokka 14 og 16, og open hall i Ulstein Arena for alle mellom 8. klasse og 18 år. Første gong med open hall blir laurdag 27. oktober, men målet er at dette skal bli eit tilbod for ungdom ein laurdag i månaden framover.

– Fleire tilbod for ungdom

Flatin, som er ungdomsarbeidar og MOT-koordinator i Ulstein kommune, og Dimmen, som er leiar for Ulstein Frivilligsentral, gler seg begge til å setje i gong tilboda.

Inger Anne Dimmen fortel at middag og leksegjering på Skollebakken fortrinnsvis er eit tilbod til ungdomsskuleelevar.

– Etter skuletid kan elevane komme hit, få seg litt varm mat og gjere lekser. I staden for å henge nede i sentrum kan dei heller komme hit, seier Dimmen.

Begge er klare på at leksehjelp i tillegg til open hall-konseptet er ei vidareføring av satsinga på å skape trivsel for ungdommen i Ulstein.

– Det eg ser ofte som ungdomsarbeidar er at mange ungdommar sluttar med organisert aktivitet. Somme sluttar kanskje fordi det blir for seriøst. Men det betyr ikkje at ein ikkje likar aktiviteten, uansett kva for idrett eller aktivitet ein har halde på med. Open hall-konseptet er eit lågterskeltilbod, og veldig uformelt. Kva som skal skje på open hall vil vi at ungdommane skal vere med på å bestemme. Vi håper at mange kjem, og at det kjem forslag på kva aktivitetar ein vil ha framover. Vi kjem også til å høyre med ulike lag og klasser om samarbeid og hjelp til å skape kjekke aktivitetar, seier Marie Flatin.

Ønskjer fleire frivillige

Men, for å få til både leksehjelp med middag og open hall, og ikkje minst – vidareføre satsinga, treng Bell Ungdomsklubb og Ulstein Frivilligsentral fleire frivillige.

– Vi har nok folk til å starte opp tilboda, men vi vil trenge fleire etter kvart. Dette er eit kjekt og givande arbeid. Og til ungdommane som les dette er oppmodinga, bli med du også, seier dei to.