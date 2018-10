Tilsett som kystdirektør

Nyhende

I statsråd fredag vart Einar Vik Arset tilsett som ny direktør for Kystverken.

På regjeringa sine nettsider skriv dei at Vik Arset har lang røynsle som toppleiar i offentleg sektor og god forståing av maritim sektor gjennom arbeidet sitt som rådmann i ein kommune som ligg midt i den maritime klynga på Nordvestlandet.

Vik Arset har vore tilsett som rådmann i Ulstein kommune sidan 2010.

- Når vi no tilset Arset får vi ein dyktig leiar med gode føresetnader for å utvikle Kystverket vidare som transportetat med ansvar for sjøtransport og sjøsikkerheit, seier samferdselsminister Jon Georg Dale i pressemeldinga.