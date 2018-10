«Polarstar» og venene hennar fekk Hareidsprisen

Nyhende

– Hareidsprisen 2018 går til nokon som har gjort ein stor og verdfull innsats og som har vore villige til å nytte mykje av tida si til å gjerne noko som kjem andre til gode, sa ordførar Anders Riise då han skulle avsløre kven som skulle få Hareidsprisen 2018.

Det synte seg etter kvart at det var ishavsskuta Polarstar og menneska i miljøet rundt fartøyet som var mottakarane av prisen.

– «Polarstar» er ei forlenga arm av Ishavsmuseet Aarvak og ein synleg kulturberar for Hareid kommune, sa Riise som framheva at dette var ei skute med både lokal, nasjonal og internasjonal verdi.

– Eg var vel litt storkjefta då eg stod her som kulturprismottakar i 2013, sa «Polarstar»-reiar Willy Nesset. Han lova då at «Polarstar» skal bli ein del av Ishavsmuseet og at ho skal få varig vern.

Etter dette kom det fire år med intensivt restaureringsarbeid, før «Polarstar» i fjor kunne segle inn på heimehamna i Brandal i triumf.

Riksantikvaren, som har vore ein aktiv medspelar under restaureringsprosessen, karakteriserer skuta som eitt av dei viktigaste polare fartøya vi har. «Polarstar» var den første ishavsskuta som var bygd i stål, og innleidde på mange vis ei ny tid innan fangstnæringa.

– Dette hadde aldri gått utan ein stor flokk med hjelparar. Tusen takk til alle som stiller opp, eg er både takksam og audmjuk, sa Willy Nesset.

Det mangla ikkje på skepsis då prosjekt «Polarstar» vart sett i gang og Nesset var ikkje snauare enn at han også retta ei takk til dei som ikkje tykte prosjektet var noko særleg.

– De gav meg stirrigheita eg trengde for å gjennomføre det, sa han.

Det meste av restaureringsarbeidet har vore gjort i Stettin i Polen og Nesset nytta høvet til å takke den polske ambassadøren som var gjest på stemnefesten, for god samarbeid med polakkane.

Det er levekårsutvalet i hareid kommune som avgjer kven som skal motta Hareidsprisen som vert delt ut av Hareid kommune i samarbeid med Sparebanken Møre. Prisen er eit diplom og ein pengesum på 25.000 kroner. Pengane for «Pilarstar» heilt sikkert bruk for, for restaureringsarbeidet pågrår framleis og ordførar Riise gav uttrykk for at diplomet ville få ei sentral blassering om bord på skuta.