Eitt poeng frå opprykk

Nyhende

Det blir ein rein opprykksfinale i 3.-divisjon avdeling 6 for Christian Mork og Frigg. Sesongen blir avslutta borte mot Senja, som har like mange poeng som Frigg, men klart dårlegare målforskjell.

Det betyr at Mork og lagkameratane vil sikre opprykket med uavgjort eller siger på Senja, men dersom heimelaget skulle vinne vil det vere dei som tek turen opp i 2.-divisjon etter sesongen.

Opprykksfinale blir det også for Audun Øvrelid, Nils-Erik Engen og resten av FK Fyllingsdalen. Før siste serierunde i 3.-divisjon avdeling 4 er laget to poeng bak Sotra, før desse laga møtest på Straume stadion laurdag. FK Fyllingsdalen må vinne denne kampen for å rykke opp, medan Sotra klarar seg med uavgjort.

I helga spelte Audun Øvrelid heile kampen då FK Fyllingsdalen vann 3-1 over Brodd. Nils-Erik Engen kom inn siste 12 minutta.