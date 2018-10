Hareid og Ulstein på 9. og 18.-plass

Nyhende

Når ein ser på statistikken per kommune etter at resultatet for TV-aksjonen til inntekt for Kirkens Bymisjon blei klart, ser ein at det blei samla inn i overkant av 320.000 kroner i Hareid og over 412.000 kroner i Ulstein. Sett i høve innbyggjartal blei Hareid og Ulstein høvesvis nummer 9 og 18 i Møre og Romsdal, og 94 og 214 på landsbasis.

Bidraget per innbyggjar i Hareid var på 62,26 kroner, medan ein i Ulstein gav 48,24 kroner per innbyggjar.

Mange organisasjonar, skular, verksemder og andre bidrog. I Hareid gav grunnskulen mest totalt sett – der Hareid skule samla inn over 54.000 kroner.

Og ordførar og leiar for tv-aksjonen i Hareid kommune, Anders Riise, har sendt følgjande til lokalavisa:

Takk

Vi ynskjer å takke alle som har bidrege til å gjere tv-aksjonen for Kirkens Bymisjon til ein suksess. I år hadde vi overskot på bøsseberrar og mange frivillige under heile innsamlingsaksjonen. Ein fantastisk innsats frå mange, men spesielt skulane i kommunen som arrangerte joggedagar gjer at vi kunne notere eit svært godt resultat også i år. Andre har og bidrege på sitt vis med gåver og praktisk hjelp slik at mottoet for årets aksjon «Mindre Åleine Saman» kan hjelpe til med å møte dei som er utanfor å treng hjelp eller endring til ein betre kvardag. Takk igjen!

Anders Riise, ordførar

Leiar tv-aksjonen i Hareid kommune