Hareid fekk pengar til miljøgate

Nyhende

Hareid kommune har søkt fylkeskommunen om støtte til opparbeiding av miljøgate i Kjøpmannsagata i Hareid sentrum.

Regional- og næringsutvalet i fylket hadde møte i dag og vedtok å løyve 2 056 533 kroner til prosjektet. Heile prosjektet har ei kostnadsramme på 7,7 millionar.

- Me meiner at ei miljøgate vil heve kvaliteten både i Kjøpmannsgata og tilgrensande gater, bygg og plassar. Større aktivitet i gata kan også bidra til at den tradisjonelle butikkhandelen kjem tilbake, seier nestleiar i regional- og næringsutvalet, Hanne Notøy, i følgje heimesida til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Det er landskapsarkitekt Gullik Guliksen som står bak teikningane. Kommunen har gjennomført ein grundig prosess der dei har involvert innbyggjarane, næringsliv og interesseorganisasjonar.

Løyvinga frå fylket føresett at prosjektet er fullfinansiert. Det er det. Det kom på plass på kommunestyremøtet i Hareid sist torsdag.