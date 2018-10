Kystverket meiner Stad skipstunnel er trygg nok

Nyhende

I eit brev til styringsgruppa for Stad skipstunnel, Samferdsledepartementet og Kystverket listar Hurtigruten opp fleire årsaker til at dei ikkje kjem til å segla gjennom Stad skipstunnel om han blir bygd. Faren for brann er eitt av argumenta selskapet brukar.

– Marerittscenarioet er røykutvikling eller brann på eit skip inne i tunnelen. Me ser med bekymring på ei evakuering av passasjerskip på veg gjennom tunnelen, og kan ikkje sjå korleis redningsutstyr som livbåtar og flåtar skal kunne brukast inne i tunnelen, hevdar kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Vil ikkje nytte skipstunnelen, dersom den blir realisert: Hurtigruten droppar Stad skipstunnel I eit brev sendt til skipstunnel-prosjektet, Samferdselsdepartementet og Kystverket i førre veke, går det fram at Hurtigruten ikkje ønskjer å nytte tilbodet - dersom det skulle bli realisert.

Kystverket meiner brannargumentet skurrar.

– Det er temmeleg usannsynleg at det skal oppstå ein brann mens skipet er på veg gjennom den 1,7 kilometer lange tunnelen, samstundes med at alle motorar og framdrift stoppar, seier prosjektleiar Terje Andreassen i Kystverket til Teknisk ukeblad.

Andreassen forklarar at det heller ikkje er meininga å bruka livbåtar ved ein brann.

– På innsida av tunnelen er det lagt opp til evakueringsvegar på begge sider. Passasjeren skal kunne gå frå skipet og over på dei, seier Andreassen.

Tunnelen skal etter planen stå ferdig i 2026. Samferdsleminister Jon Georg Dale har varsla at ein må få kontroll på kostnadane får ein planlegg vidare.