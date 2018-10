Plass til både Snoezelen og SSIKT

Nyhende

I kveld skal Ulstein kommunestyre ta stilling til om dei skal samlokalisere Snoezelen i Holsekerdalen 24. Meiningane er mange om denne saka. Om kommunestyret vedtek at dei vil behalde Snoezelen på Reiten, vil det bli vanskeleg for SSIKT å flytte inn i dei lokala dei har sagt ja til å flytte inn i.

Har tilbode Snoezelen-lokala

Men no har rådmannen kome fram til ei ny løysing som er sendt ut til politikarane. Det er ei løysing som både gir plass til Snoezelen og SSIKT på Reiten (Ulstein Kompetansesenter).

I sakspapira står det at på grunn av knapp tidsramme fram mot kommunestyremøtet er dei tilsette berre orienter om at det blir arbeidd med idéen, men at dei sjølvsagt vil vere med vidare i arbeidet med detaljregulering.

Modellen

1. Rådmannen foreslår at kulturkontoret flyttar frå Sjøsida til Ulstein Arena.

2. Ulstein Eigedomsselskap KF flyttar ut frå Ulstein kompetansesenter og til inn i lokala som kulturkontoret flyttar ut frå, på Sjøsida. Der er det fem kontorplassar, så det stattar det dei treng. Dei blir då også samlokalisert med Ulstein Fjernvarme.

3. Snoezelen flyttar ned ei etasje til UEKF sine lokale, i førsteetasjen på Ulstein kompetansesenter. Areala er like store, med romdelinga er litt annleis enn etasjen der Snoezelen held til i dag. Kommunen må til med to delevegger mellom kontor for å få nokre større rom. I tillegg må dei opne mellom dusj og toalett for å få ei god HC-løysing. Det er ikkje varme i golvet i lokala til UEKF, så det må også løysast. Avdelinga for integrering og mangfald vil få reduserte leigekostnader i og med at SSIKT tar over ledig areal.

Rådmannen skriv at dette vil medføre ein del flytting og omrokkeringar, men om det er gjennomførbart er det fleire driftsmessige fordelar. Det vil gje effektiv utnytting av kommunale bygg + 250 000 kroner årleg i leigeinntekter frå SSIKT.

Ulstein kommune har vore i dialog med SSIKT for å høyre om dei kan flytte inn i førsteetasjen, i lokala etter UEKF, men det har dei svara at er uaktuelt. For då vil dei få kontor i fleire etasjar i bygget. - Det einaste tilbodet til SSIKT som vil hindre omkamp i forhold til lokalisering er at Ulstein kommune leverer i tråd med det tilbodet som er gitt, på areal og innflyttingsdato, står det i sakspapira.

Ulstein kommune har lova at SSIKT skal få flytte inn i lokala i Ulstien 1. desember i år, så kommunen byrjar få knapp tid.

Framlegget til vedtak er at kommunestyret godkjenner denne planen og løyver 200 000 kroner til ombygging. Pengane blir tatt frå kapitalfondet.