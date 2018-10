Avsluttar borte mot Volda

Nyhende

Sidan Herd gjorde jobben borte mot Ullern sist helg er det klart at berre eitt sunnmørslag rykkjer ned frå 3.-divisjon. Det betyr at to lag skal ned frå 4.- til 5.-divisjon, og Hareid er dermed sikra 4.-divisjonsspel i 2019. Det var på ingen måte sjølvsagt etter at sesongen starta med fem strake tap.

I dei to siste kampane har det blitt tap for Hareid, 1–2 mot Bergsøy og 0–2 mot AaFK 2, dei to laga som kjempar om opprykket til 3.-divisjon.

Fredag skal sesongen avsluttast og det med eit nytt topplagg som motstandarar. Volda har nemleg sjansen til å ta tredjeplassen i avdelinga med siger over Hareid. Dei vann 3–1 på Hareid stadion tidlegare i år, då Ruben-Kenneth Brandal scora heimelaget sitt mål.

Uansett resultat vil Hareid ende på ein 10.-plass.