Hugs å stille klokka

Nyhende

Sundag er det slutt på somartid. Då er det igjen på tide å stille klokka. Du skal stille klokka ein time tilbake.

Dette kan bli siste gongen du stiller klokka.

Noreg har hatt same sommartid som EU-landa sidan 1996. Ikkje alle set pris på systemet med sommartid. I 2019 kan det bli slutt på denne ordninga, for EU har foreslått å oppheve sommartid-direktivet. Direktivet styrer tidspunktet for skifte mellom normaltid og sommartid og er felles for landa i EØS-området.

- Det blir spennande å sjå kva EU landar på. No skal me også vurdere det. Uansett vil dette påverke oss. Noreg eg avhengig av handel med andre EU-land og det er generelt ein fordel for næringslivet at me har same tid som nabolanda, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (Høgre) i ei pressemelding.

Om EU bestemmer seg på å få slutt på sommar- og vintertid vil forslaget tre i kraft innan 1. april. Om me vel at "sommartida" skal vere fast, stiller me klokka siste gong 31. mars 2019. Om det er "vintertida" som skal vere fast stiller me klokka siste gong 27. oktober 2019.