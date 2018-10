– Klart dette er stas for oss

Nyhende

Under Hareidsstemne-festen laurdag kveld vart dugnadsgjengen, mannskapet og reiaren for ishavsskuta «Polarstar» heidra med Kulturprisen for 2018. Prisen er på 25.000 kroner, og det er Hareid kommune og Sparebanken Møre Hareid som står for utdelinga.

Den 70 år gamle ishavsskuta «Polarstar» har dei siste åra blitt restaurert tilbake til gamle tiders glansdagar, og reiar Willy Nesset er tindrande klar på at utan innsatsen frå dugnadsgjengen hadde ikkje restaureringa vore mogleg.

– Utan dokke hadde ikkje skuta kome seg verken til Polen eller tilbake til Hareid, understreka han under ei samling for dugnadsgjengen i messa om bord i «Polarstar» torsdag formiddag.

Berga også ein gong tidlegare

Innleiingsvis minte han også om at skuta hadde blitt berga også ein gong før:

– Då var det blant andre Bjarne Brandal og Jarl Brandal som gjekk i bresjen for å få skuta berga. Den historia må vi ha med oss, understreka han.

Dei siste fem-seks åra er det Willy Nesset som har gått i front for å få ishavsskuta restaurert og seglingsdyktig.

Dugnadsflokk på over 120

– Men eg har absolutt ingen intensjon om å ta æra åleine. Vi er ein stor Polarstar-familie på over 120 namn som har vore med på dugnadsarbeidet. Mange av dei har over 100 dugnadstimar kvar. Det er rett og slett imponerande, seier Nesset.

Flokken med dugnadsfolk har sørga for service på utstyr, vedlikehald på dekk og i maskinrommet, reinhald, matlaging, måling, snikring og alt anna som må til for å halde ei skute ved like.

– Og viss vi legg til timane som mannskapet brukte under overseglinga til og frå verkstaden i Polen blir det endå meir imponerande. Eg håper dei hadde det kjekt, men likevel, dei brukte av fritida si, og det er ikkje sjølvsagt, kommenterer Willy Nesset.

Plakaten som viser at «Polarstar» har fått kulturprisen for 2018 er no til innramming, og ein av dei trufaste dugnadsmennene, Andreas Nesset, har fått i oppdrag å skru bildet opp på veggen i messa når det er ferdig innramma.

– Vi ser på prisen som ei anerkjenning. Det må bety at både Hareid kommune og Sparebanken Møre meiner det er viktig at ishavsskuta «Polarstar» har blitt berga, kommenterer Johan Runne Brandal, ein av mange i dugnadsflokken.

Snart ut på tur

Nesset poengterer at dei 25.000 kulturpris-kronene skal gå til vedlikehaldsarbeid om bord i båten.

– Og så skal dugnadsgjengen få seg ein velfortent fest når vi berre får samla oss litt, lovar han.

«Polarstar» ligg no ved kai i Hjørungavåg, og torsdag skulle eigentleg Skipskontrollen kome om bord for å ta eit siste overblikk og vonleg skrive ut dei siste godkjenningspapira.

– Men eg har fått beskjed om at denne kontrollen har blitt utsett til veke 46, og då håper eg at vi får fartspapira. Vi har signert ein langtidsavtale med Artic Voyager, og dei har alt fullteikna fleire turar, så no vil vi gjerne i gang, opplyser Nesset.