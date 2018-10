– Vi er godt i rute

Nyhende

Prosjektleiar Gunnar Bigset fortel at ein no er komne forbi oppstartsfasen på prosjektet.

– Vi er godt i gang med byggjeprosessen, og køyrer kontinuerleg byggjemøte og prosjekteringsmøte. Det er mest betongarbeid som blir gjort no – dei tekniske faga kjem inn litt etter kvart, seier Bigset.

No er førsteprioriteten å få opp dei berande ytterveggane, senterveggen og Spenncon-elementa som skal danne eit lok over det som vil bli ein romsleg parkeringskjellar.

– Så vil prosessen halde fram med at dei tre leilegheitsblokkene blir ført opp. Vi er i rute, og det er vi sjølvsagt godt nøgde med, seier Gunnar Bigset.

Ti selde og tre reserverte

Prosjektleiaren fortel at det til no er seld ti leilegheiter og reservert tre, av totalt 43 planlagde. Det er ikkje til å leggje skjul på at salet av leilegheiter i regionen har gått litt trått den siste tida, men det ser ut til å vere i ferd med å snu.

– Tilbakemeldingane vi får frå eigedomsmeklarane er at dei no ser ein oppgang igjen. Det blir bygd mange leilegheiter i Ulsteinvik for tida, men det er meir optimisme blant folk enn det har vore på lang tid, seier Bigset.

Då Vikebladet Vestposten skreiv om prosjektet sist var det snakk om rundt 50 leilegheiter, men sidan då har det blir gjort litt endringar. Til dømes er nokre av leilegheitene slegne saman til større bueiningar.

– Det er i teorien berre nokre pennestrøk som skal til, så har ein ei større leilegheit. Vi har gjort det slik for å kunne vere meir fleksible i forhold til kundane sine behov, seier Gunnar Bigset.

Han fortel vidare:

– I tillegg til sjølve oppføringa av bygget er prosessen med detaljprosjektering godt i gang. Det må vere på plass i løpet av få veker, då vi snart byrjar på dei tre leilegheitsblokkene. Det høyrest kanskje litt rart ut, men i ein slik prosess byggjer ein oppover og prosjekterer nedover. Det er den mest naturlege måten å gjere det på for alle partar, fortel Bigset.

Forseinka i høve den opphavlege planen

Av ulike årsaker blei byggjestarten på Bjørndalvegen Park-prosjektet forseinka med nesten to år, men no er altså bygginga godt i gang.

– Vi kjøpte jo tomta der bensinstasjonen stod før, og den måtte reinskast for gamle drivstofftankar og anna som ikkje skal vere i grunnen. Det rydda YX opp i, og då vi tok over var alt køyrt vekk og ordna. Det har gått nokre rykte om at bygginga hadde stoppa opp, og at det var forureining i grunnen. Dette er grunnlause påstandar, og YX har rydda godt opp etter seg, seier Gunnar Bigset.

Demorom

For å gje folk ein smakebit på kva for golv, baderoms- og kjøkenløysingar og anna Rome AS går for som standard i dei nye leilegheitene, har det blitt bygd eit eige demorom i lokala i Saunesmarka.

– Hit er alle som vil sjå hjarteleg velkomne. Det kan vere kjekt å danne seg eit inntrykk av korleis det vil sjå ut, og eventuelt kome med innspel til oss eller ønskje om endringar, seier prosjektleiar Bigset.

Satsar på lokale leverandørar

Oppvarming av leilegheitene blir levert av Ulstein Fjernvarme, Rise Bygg er totalleverandør på prosjektet, Elcontact leverer elektrotenester – medan Rørservice Ulsteinvik leverer VVS-tenester – for å nemne nokre.

– Vi har i all hovudsak satsa på lokale leverandørar. Det er kjekt å sjå vårt første bustadbygg vekse fram, og å vite at det blir eit resultat av eit godt, lokalt samarbeid, seier Gunnar Bigset til slutt.