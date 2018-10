34.-plass til det norske laget

Nyhende

Sara Davidsen, Julie Erichsen, Edel Charlotte Eiken Fosse, Thea Mille Nygård og Julie Søderstrøm enda på ein 34.-plass i lagkonkurransen under turn-VM i Qatar.

Det norske laget fekk ein totalsum på 140.762 poeng og plasseringa var noko bak det ein hadde håpa på i forkant av VM.

–Vi starta prosjektet mot 2020 som er målet vårt. Det var nokre gode ting, men også område der eg var ganske skuffa og der vi må finne gode løysingar. Vi hadde seks eller sju fall i løpet av konkurransen og det blir for mykje, men dette er noko vi lærer av, seier landslagstrenar Laurens vand der Hout i ein video publisert på turnlandslaget si facebookside.

Edel Charlotte turna to øvingar, skranke og frittståande. I skranke fekk ho opp 10.533 poeng, medan ho enda på 10.900 i frittståande. Julie Erichsen leverte best av dei norske med 13.400 i hopp, 11.266 i skranke og 11.966 i bom, medan Thea Mille Nygård var best av dei norske i frittståande med 12.266.

USA var suverent best i kvalifiseringa, framom Russland og Kina. Lagfinalen blir arrangert onsdag.

I herreklassen imponerte det norske laget og sikra seg ein 22.-plass.