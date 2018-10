Jorda rundt på seks steg

Nyhende

Programmet har fått tittelen «Jorden rundt på seks steg». Det har premiere laurdag 10. november.

I programmet utforskar dei påstanden om at alle menneske på jorda er knytt saman gjennom seks kjenningar. Via ein venn av ein venn og så bortetter, på seks steg, kan ein altså kople saman kven som helst på planeten, er påstanden.

No vil NRK teste ut denne påstanden. Dei lar seks par med kjendisar få ein episode kvar. Første par ut er altså Ole Rolfsrud og Nicolay Ramm.

Finne ein verdskjend kjendis

Kvart par blir sendt til ein aude stad. Det kan vere ein ørken, ein fjelltopp eller liknande. Der finn dei invitasjon frå ein verdsberømt person. Så må turkameratane finne ein tilfeldig person der dei er, og frå denne personen skal dei nøsta seg framover til dei ender opp med kjendisen.

Eventyrarane har berre ei veke på seg til å fullføre oppdraget. Det vil bli strabasiøse reiser gjennom mange land og kontinent.

Desse er med

Etter Ole Rolfsrud og Nicolay Ramm kjem Ingrid Gjessing Linhave og Kåre Magnus Bergh. I tredje episode kjem Ronny Brede Aase og Silje Nordnes. I fjerde episode er det Jenny Skavland og Live Nelvik. i femte episode er det Leo Ajkic og Sophie Elise isaksen sin tur. Og i siste episode er det Robert Stoltenberg og Erik Thorstvedt.

Startar i Namibia

Rolfsrud og Ramm startar i Namibia. – Av og til visste eg knapt kva land me var i. Me hadde skikkeleg dårleg tid, fortel Nicolay Ramm i ei pressemelding om den intense veka. Han fortel vidare at han var litt nervøs i forkant, han visste ikkje heilt kva han kunne forvente seg av afrikanske småfly, men fordommane hans vart gjort til skamme.

Ole Rolfsrud seier reisa var eit fantastisk eventyr. - Eg ville gjort det igjen! Det var legendarisk, seier han i same pressemelding.

Kvar episode er på 90 minutt. Serien er produsert for NRK av Nexico.