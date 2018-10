Dronning Sonja gir kunstverk i jubileumsgåve til DNT

Nyhende

Dronning Sonja er æresmedlem i DNT, og i anledning 150-årsjubileet til foreininga har ho gitt 45 eksemplar av tresnittet «Kolåstind» som ho sjølv har laga, i gåve. Bilda blir no gjort tilgjengeleg for sal til DNT-medlemmar, og alle inntektene av salet vil gå til DNTs hyttefond, etter dronninga sitt eige ønske. Fondet skal sikre framtida for DNT-hytter ved å bidra til at DNT kan gjennomføre arbeid og oppgraderingar organisasjonen ikkje får løyst ved dugnad.

– Det er ei stor anerkjenning frå dronninga på at hyttene våre betyr noko, og at vi kan fortsette å legge til rette for at alle som vil kan nytte seg av dette tilbodet. Dronninga gir ei gåve til det norske folk, seier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

På 150 år har DNT utvikla eit unikt tilbod av rimeleg overnattingsmoglegheiter for fotturistar i Noreg. Det finst i dag over 550 turisthytter over heile landet, knytt saman med eit nettverk av T-merka ruter på over 20.000 kilometer. Ikkje noko anna land har tilsvarande.