Nyhende

Då er det igjen den tida på året: alle kommunar skal diskutere og vedta budsjettet for neste år. Kva skal pengane brukast til? Kva skal prioriterast? Kva må strykast? Kva tiltak skal gjennomførast neste år og kva prosjekt må vente? Allereie om vel ein månad skal politikarane vedta budsjettet.

Både i Hareid og Ulstein har rådmennene lagt fram sine forslag for pengebruken neste år. «Ulstein har nokre tøffe år framom seg», sa rådmannen då han la fram budsjettet på eit ope møte på Ulstein bibliotek.

I Hareid presenterte rådmannen budsjettet på kommunestyremøtet torsdag. Der ligg det eit forslag om å auke eigedomsskatten neste år. «Tiltakslista er svært lang med mange viktige og trengande tiltak. Mange har stått på vent i årevis. Rådmannen har diverre berre funne plass til ein brøkdel av desse», heiter det i papira.

Det er kvardagen vår, dagleglivet til dei som bur i Hareid og Ulstein, dette handlar om. Og då bør folk flest kjenne si besøkstid og engasjere seg i budsjettprosessen. Det kan gjerast på mange måtar, til dømes gjennom å snakke med lokalpolitikarar og skrive lesarinnlegg i lokalavisa.

Det ope budsjettmøtet på biblioteket i Ulstein var eit forsøk på å involvere innbyggarane meir i budsjettprosessen. Kanskje ikkje uventa var det flest lokalpolitikarar som møtte. Det burde ha vore endå fleire «vanlege folk» i salen.

Men dette bør absolutt gjentakast og gjerne kopierast av andre kommunar og i andre saker som vedkjem innbyggarane.

Slike møte må vere midt i blinken for dei som har forslag eller vil stille spørsmål om pengebruken i kommunen, for det er no det er mogleg å påverke.