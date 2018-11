Gåvedryss til gode formål

Nyhende

Totalt ni lag og organisasjonar hadde møtt opp i banklokala på Geileneset denne haustkvelden, for å få delt ut dei symbolske sjekkane som viste det dei har fått tildelt dette året.

Alt frå skyttarlag til grendehus har fått pengar, og regionbanksjef Lillian Kleven Breivik forklarte fyrst litt om formålet og krava.

– Vi ynskjer å vere ei drivkraft for å gjere det betre å bu og leve på Søre Sunnmøre, og vi prøvar å gje til allsidige formål, mellom anna til kultur og idrett.

Totalt deler banken ut kring tre millionar årleg, og sponsar også for kring fire. Etter utdelinga forklarte ho også at det naturleg nok er mange som søkjer om desse pengane.

– Det er mange om beinet ja, og kanskje endå fleire no når det har vore litt tøffare tider for næringslivet i regionen. Og om ein ikkje har fått, eller ikkje har søkt, er det mogleg å prøve på nytt på nyåret, i februar, seier banksjefen.

Varierte formål

Pengane som vart delt ut denne kvelden var frå 25–75 000 kroner, og gjekk til veldig mange ulike føremål.

Hødd Trimgruppa har brukt sine pengar på vegen som vert bygd frå Pumpehuset og opp til vegen som går mot Lisjevatnet. Dimnarevyen skal oppgradere garderobane i grendehuset, der dei leiger plass kvart år. Dette vil sjølvsagt også kome fleire til gode. Stiftelsen Vikholmen, har brukt mykje tid å pengar på å oppgradere bygget på Vikholmen dei siste åra, og har no også fått nye bord.

Vonheim på Flø treng nytt tak, og har søkt om å få skifte dette, då det er ei verna bygning. Pengane er også no på plass, og dei vil snart ta til på arbeidet. Musikklaget ULF har kjøpt ny tuba til 90.000, og fekk ein del av dette dekt. Ytre Sunnmøre Sportskytterklubb har laga levegg, slik det vert lettare å trene og konkurrere i dårleg ver, og Sameiget Geileneset jobbar med å få laga eit uteområde på odden av Geileneset.

Betyr mykje

Eit av laga som fekk pengar, var Hjørungavågspeidarane. Dei seier det betyr mykje å få midlar til å bygge gapahuk og lavvo, som no står klar i nærområdet deira.

– Det betyr sjølvsagt mykje for oss at vi no har ein plass å vere, som gjer ly for vind og ver, og som kan brukast heile året. Den kjem også andre til gode, så vi er godt nøgde. Nyleg hadde vi også dugnad, og vi kjem til å halde staden ved like, sa speidarane.