Ikkje legg asfalt på Kvitholvegen

Nyhende

For nokre veker sidan ryktast det at ei asfaltering av Kvitholvegen (vegen som går på sørsida av Grimstadvatnet på Hareid) var like rundt hjørnet. Ikkje lurt, tenkte eg den gongen. Men sidan det vart sagt at asfalteringa var to dagar unna tenkte eg at det var for seint å snu.

No viser det seg at det ikkje har blitt starta med asfaltering av vegen, og det er visst heller ikkje like rundt hjørnet. Derfor oppmodar eg politikarane på det sterkaste om å gjere om dette vedtaket snarast. Eg respekterer at det kan bli gjort kjappe vedtak utan særleg debatt, og utan at ein får tenkt over konsekvensane.

Dette er neppe gjort i verste meining.

Men dei som er ein del i området veit at Kvitholvegen er ein svært populær turveg. Nokre er der for å springe (fordi det er langt betre å springe på grus enn asfalt, mellom anna grunna belastningsskadar, og fordi dette er den siste grusvegen på over éin kilometer som er igjen på Hareid). Dei fleste er der for å gå. Dei gjer det åleine, i flokk, med barnevogn og med hund. Om det skulle kome asfalt på vegen veit vi kva som skjer: Høgare kantar, smalare veg og høgare fart.

Med andre ord ein utriveleg situasjon for alle partar.

Hadde det no vore slik at det ikkje gjekk nokon asfaltveg til Røyset, hadde det sjølvsagt stilt seg annleis. Men det går allereie ein asfaltveg til Røyset, nemleg Røysetvegen. Vi snakkar om vegen som blir forbetra i desse dagar - og som var og blir kjappare å køyre enn Kvitholvegen eventuelt blir med asfalt. Derfor meiner eg det er heilt opplagt at Hareid kommune her må slå eit slag for folkehelsa og gjere om dette vedtaket. Ikkje asfalter ein veg berre for å asfaltere ein veg. Legg heller god grus på vegen.

Å legge til rette for gode folkehelsetiltak meiner eg bestemt må vere ei av dei viktigaste oppgåvene til ein kommune. Og i dette tilfellet kan ein gjere det nesten heilt gratis, og utan at nokon må lide.