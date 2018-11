Nyhende

Politiet melde klokka 00.54 natt til søndag via sin Twitter-konto om ei hending som hadde funne stad på Hareid.

Ein person skulle ha blitt slått i hovudet med ei glasflaske. Det blei også meldt at vedkomande blødde frå hovudet. Litt seinare på natta blei det klart at vedkomande ikkje hadde blitt slått i hovudet med ei flaske likevel. Det skulle derimot ha vore slåsting på staden, og ein mann er meldt for kroppskrenking.

Politiet og ambulansepersonell var raskt på staden.