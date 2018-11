Krev fortgang i skipstunnel-planane

Nyhende

(NPK): – Me set av pengar til Stad skipstunnel fordi det er viktig å senda eit tydleg signal om at dette prosjektet skal starta opp. Prosjektet har stadig blitt utsett, og Senterpartiet meiner det er viktig å byrja detaljplanlegginga, seier Liv Signe Navarsete til Nynorsk pressekontor.

Måndag legg Senterpartiet fram sitt alternative prosjekt. Der er det sett av 20 millionar til planlegging av Stad skipstunnel.

Navarsete er stortingsrepresentant for Senterpartiet frå Sogn og Fjordane. Ho er også tidlegare samferdsleminister

– Eg var med på å få Stad skipstunnel inn i Nasjonal transportplan. Då var kritikken frå Høgre og Framstegspartiet at arbeidet gjekk for seint. Derfor er eg overraska over at det no er desse partia som seinkar prosjektet, seier Navarsete.

Ber Dale prioritera

I forslaget til statsbudsjett for neste år frå regjeringa blei ikkje Stad skipstunnel tilgodesett med pengar. Samferdsleminister Jon Georg Dale (Frp) varsla i staden at ein må få kontroll på pengebruken i prosjektet.

– I utgangspunktet skal dette prosjektet realiserast, men me må få kontroll på kostnadane før me kan gå vidare. Me må vita kva me skal planleggja, sa statsråden. Han opna samstundes for å vurdera størrelsen på tunnelen

Navarsete meiner Dale må gjere ei tydlegare prioritering.

– Eg skjønar at Dale vil redusera kostnadane. Slik er det for kvar einaste samferdsleminister, men viss han vil bygga Stad skipstunnel må han vise det ved å gi ei startløyving, seier Navarsete.

Dyrare og mindre lønsam

Stad skipstunnel er planlagd mellom Eide i Moldefjorden og Kjøde ved Vanylvsfjorden i Selje kommune. Tunnel ligg inne i investeringsramma for Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 og Dale understreka at det er kostnadsramma på 2,7 milliardar som framleis gjeld.

Kvalitetssikringa av prosjektet som er styrt av Kystverket, kom i mai i år. Den såkalla KS2-rapporten viste at skipstunnelen ville bli mykje dyrare enn det som først var rekna med. Kostnaden er auka til 3,7 milliardar kroner, og nytta er redusert til -3,1 milliardar kroner.

– Både Høgre og Frp visste at dette prosjektet kom til å kosta pengar då dei kjempa for det då dei var i opposisjon. Det kan ikkje komma som ei overrasking på dei no, seier Navarsete.

Navarsete meiner no opposisjonen på Stortinget står relativt samla i kravet om pengar til tunnelplanlegging.

Også pengar frå Ap og KrF

Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti (KrF) har begge lagt inn 30 millionar til skipstunnelprosjektet i sine alternative budsjett.

– KrF prøver igjen. Me fekk oss ein kalddusj då KS2 for Stad skipstunnel kom i mai. Makan til rapport skulle ein leita lenge etter, skriv ordførar Stein Robert Osdal (KrF) i Selje i eit innlegg i Fjordabladet.

Kystverket meiner det treng 30 millionar kroner til planlegginga. Stortingsrepresentant Ingrid Heggø frå Arbeidarpartiet meiner det er viktig at planlegginga held fram.

– No må me komma eit steg vidare, så ikkje prosessen stoppar opp. Eg er veldig glad for at me har funne rom til dette i vårt alternative budsjett, seier Heggø til Fjordenes Tidende.