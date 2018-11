Må bremse investeringane

Nyhende

Det går fram av framlegget til økonomiplan 2019–2022 med budsjett for 2019 for Møre og Romsdal fylkeskommune.

Måndag presenterte fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik økonomiplanen for fylkespolitikarane og av planen går det fram at fylkeskommunen har hatt eit høgt drifts- og investeringsnivå i mange år.

– I den økonomiske situasjonen vi står i med store investeringar dei næraste åra, vil renter og avdrag auke betydeleg. For at økonomien skal gå i balanse må vi redusere utgifter der det er mogleg – det vil seie i driftsrammene. Konsekvensen er nedbygging av fylkeskommunen sine tenester, og vi vil ikkje ha råd til nødvendig vedlikehald på eigedelane våre, seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik i ei pressemelding.

Ifølgje fylkesrådmannen vil Møre og Romsdal fylkeskommune måtte senke driftsnivået, alternativt auke dei årlege inntektene, med om lag 250 millionar kroner innan 2022.

Fylkeskommunen skriv også at det er utdanning og samferdsle som står for størsteparten av utgiftene, 81,6 prosent, og at det er her dei største reduksjonane vil måtte kome.

– Dette inneber mellom anna at vi må gjere inngrep i skulestrukturen, og det er vanskeleg å sjå at vi kan halde fram med å drifte alle dei 23 vidaregåande skolane slik som i dag, seier Guttelvik. Vidare peikar han på at over 90 % av ramma til vidaregåande opplæring går til lønn. Aktuelle tiltak i utdanningssektoren kan vere betre utnytting av eksisterande ressursar, som auka elevtal per klasse, reduserte utdanningstilbod, og spesielt dyre tilbod må kanskje leggast ned.

Måndag vart det også lagt fram forslag om å seie nei til arbeidskonkurransen for Nordøyvegen og i staden arbeide vidare med andre løysingar for dette prosjektet.