Ulstein får over 480.000 kroner til IT-utstyr

Nyhende

Det kjem fram i ei pressemelding frå stortingsrepresentant Marianne Synnes (H) i Utdannings-og forskningskomiteen på Stortinget.

Ulstein kommune får 483.563 kroner til IT-utstyr i skulen.

- Skal elevane lære seg programmering treng vi det riktige utstyret også i klasseromma. Regjeringa gir no 15 millionar kroner til kommunar, fylkeskommunar og private skuleeigarar som har prioritert kompetanseheving i programmering. Tillskotet skal nyttast til å skaffe utstyr, slik at lærarane kan undervise elevane med det utstyret dei sjølv har brukt i si kompetanseheving.

Programmering inn i dei nye læreplanane

Synnes meiner at dagens barn og unge ikkje berre skal vere i stand til å bruke digitale verktøy og henge med på utviklinga. Dei skal også bli i stand til å sjå nye moglegheiter og løysingar ved hjelp av teknologi, og ikkje minst skal dei bli i stand til å leie denne utviklinga vidare.

- Desse pengane skal nyttast til å kjøpe utstyr slik at lærarar som har fått kompetanseheving i programmering kan nytte denne kompetansen i klasseromma. Dette tilskotet er eitt av åtte tiltak i den teknologiske skulesekken. Målet er at elevane skal få kunnskap om, og forståing for, blant anna programmering. I 2020 trår dei nye læreplanane i skulen i kraft. Då skal programmering inn i dei nye læreplanane både i matematikk og naturfag, men truleg også musikk. Då er det viktig at vi byrjar å førebu oss på det allereie no, seier Synnes.

I Møre og Romsdal har kommunane Averøy (66.500 kroner), Giske (205.582 kroner), Haram (919.216 kroner), Ørsta (178.280 kroner) og sjølve fylkeskommunen (453.354 kroner) fått pengar - i tillegg til Ulstein kommune.

Den teknologiske skulesekken

Utdanningsdirektoratet har i alt tildelt tilskotsmidlar til vidareutdanning og kompetanseheving til 45 kommunar, 5 fylkeskommunar og 4 private skular.

Dei 8 tiltaka i den teknologiske skulesekken:

1. Tilskot til vitensentra, for arbeid med programmering i grunnopplæringa

2. Tilskot til utstyr til skuleeigar som prioriterer vidareutdanning/kompetanseheving innan programmering

3. Tilskot til utvikling av digitale læremiddel for fagfornyinga i 2018.

4. Tilskot til innkjøp av digitale læremiddel frå 2019 til og med 2025.

5. Innføring av Feide 2.0 (Dataporten) i grunnopplæringa

6. Etablering av ei nettløysing for å synleggjere digitale læremiddel

7. Tiltak for kvalitet i læremiddel

8. Utgreiing av fellesløysing for skytenester for grunnopplæringa