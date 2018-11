Bulyst i Hareid

Nyhende

Vi må tenke nytt, seier rådmannen i Hareid, og fortel at eigedomsskatten må opp 1 promille årleg fram til den når taket på 5 promille.

Er det å tenke nytt ??

Eg budde 30 år i Ulstein kommune, før eg i 2015 kjøpte meg hus på Hareid, og flytta tilbake til mi oppvekstkommune. Kva skjer i Hareid, blir det ofte stilt spørsmål ved. Ingen verdens ting, som skulle tilseie at innbyggjarane skal bli pålagde endå større skattlegging på eigedom.

Eg er ikkje motstandar av eigedomsskatt nødvendigvis, men å gå frå dagens 2 promille, til 5 promille i 2021, er ei fallitterklæring dersom ein samtidig snakkar om bulyst.

Ulstein kommune er på landstoppen mht gjeld pr innbyggjar. Likevel er dei forsiktigare når det gjeld å innføre eigedomsskatt. Eg har ikkje høyrt nokon politikar, eller i administrasjonen snakke om 5 promille på andre sida av Eidet. Og med tanke på gjelda i Ulstein kommune, så har iallefall infrastrukturen der ute fått eit løft, som ikkje Hareid kommune kan drøyme om eingong. Idrettshallar, badeland, Saunesparken, sentrumsutvikling, alt ligg tilrette for at innbyggjarane finn seg til rette, og kan trivest i kommuna. Då kan ein snakke om bulyst.

Ei miljøgate i Hareid sentrum, omtrent utan butikkar, og med gamle forfalne hus, ein enorm parkeringsplass på fleirfoldige mål midt i sentrum, som endåtil kan bli forringa med store betongklossar for batteri til fergene. Og i tillegg snakkar dei om Åsendalen, som om det skal berge sentrum? Ein liten plen innimellom store parkeringsplassar, som ingen vil bruke fordi det kostar skjorta?

Nei, rådmann og ordførar. Å tenke nytt er ikkje å pålegge innbyggjarane endå større utgifter fordi kommuna blir driven utan ein plan, og utan styring.

Eigedomsskatten for veldig mange, særlig nyetablerte, er faktisk ein skatt som ein må betale fordi ein har gjort det vågestykket å ta seg opp millionlån, for å bygge seg ein heim. Det er slett ikkje ein skatt fordi ein har store verdiar, men fordi ein har store lån. Det er for mange den mest urettferdige fakturaen som kjem gjennom heile året, og no vil rådmann og ordførar meir enn doble denne over dei tre neste åra? Og så kallar dei det å tenke nytt!!!

Å kvele innbyggjarane i skattar og avgifter er ikkje nytt, det er kanskje sivilisasjonens eldste metode for å finansiere dårlig planlegging.

Nei rådmann og ordførar, det er på tide de verkeleg tenkjer nytt, og får fart på Hareid, slik at folk faktisk vil flytte hit og føler det de kallar bulyst. Med fleie innbyggjarar vil inntektene kanskje også auke?

For min eigen del, er bulysta når det gjeld Hareid no kraftig minkande.

Eg har mitt arbeid og mykje av mine fritidsinteresser på andre sida av Eidet. Dersom denne uhorvelige nytenkinga på Hareid får slått rot, så ser eg slett ingen grunn til det ikkje igjen skal bli mi adresse i framtida. Eigedomsskatten er nok komen for å bli der også, men der har kommuneleiinga tenkt nytt i mange år allereie.

Stig Sæther