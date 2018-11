Startar grøftereins og asfaltering neste veke

Nyhende

Annika Brandal (V) stilte spørsmål på sist formannskapsmøte om kva som er status for asfaltering av Kvitholvegen og om det er mogleg å oppgradere vegen på anna vis. Ho viste til at det er mange som ikkje likar at vegen skal asfalterast.

Einingsleiar for kommunalteknikk i Hareid kommune, Christina Steffensen, stod fast på at vegen bør asfalterast. Vegen er i dårleg stand. Så seint som i vår måtte vegen stengast i fleire veker. No treng dei Kvitholvegen som omkøyringsveg medan dei jobbar med Røysetvegen. Å ikkje asfaltere fører til ekstrakostnader for kommunen.