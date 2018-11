Nyhende

– Eg har full forståing at dei ønskjer å setje i gang. Men me må rett og slett tenkje på økonomien til kommunen. Ulstein kommune er den kommunen i landet med desidert høgast gjeld. No må me skaffe oss handlingsrom, seier Knut Erik Engh til Vikebladet Vestposten.

Han legg til at han har full forståing for at dei er skuffa, og han ser behovet for ei ombygging.

Budsjett og økonomiplan for Ulstein blir endeleg vedteke av kommunestyret 13. 12.