Orienterte om TV-tilbodet på omsorgsbustader

Nyhende

Etter Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne las i lokalavisa om Fritjof og Oddrun Eiksund som ikkje lenger har høve til å nytte eige mottakarutstyr på Ulshaugen, men får ei ferdig pakke utan dei TV-kanalane dei ønskjer, kom saka opp i utvalet.

– Kjensla av å verte tilsidesett er verst – Det verste er ikkje at Eurosport forsvann, men kjensla av å verte overkøyrd og parkert på sidelinja.

Kommunalsjef for omsorg, Marit Botnen, kom på møtet denne veka og orienterte utvalet om TV- og internettilbodet i kommunale omsorgsbustader. Ho sa då at administrasjonen arbeider med å få på plass tenlege løysingar for bebuarane. Botnen var også på møtet i Levekårsutvalet denne veka og sa det same.