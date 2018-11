Snart kan ein betale kontaktlaust i bussane

Nyhende

Det skriv Møre og Romsdal fylkeskommune på sine nettsider. I Ålesund, Kristiansund og Molde kan ein allereie bruke kortet på denne måten.

Det nye systemet skal vere svært enkelt, ved at ein held bankkortet framfor bankterminalen til kjøpet blir godkjent. Med kontaktlaus betaling med bankkortet treng ein ikkje setje det i terminalen eller taste pinkoden for kjøp på under 200 kroner.

Merka med klistremerke

- Alle bussane som har ein bankterminal for denne betalingsmåten, vil ha eit merke på døra framfor og ved bankterminalen, seier Knut Oddvar Løvberg i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Denne formen for betaling tek kortare tid og bidreg til ein meir effektiv busstur for alle passasjerar, meiner fylket.