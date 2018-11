Svimlande summar på julekalendrar

Nyhende

(NPK): Det er ikkje lenger berre barn og unge som skal få kalender – også vaksne kjøper til både seg sjølv, kjærasten, venner og foreldre.

– Vi skal i år bruke i snitt 461 kroner per person på julekalendrar i Noreg. Og så er det barna mellom 6 og 14 år som får dei aller dyraste kalendrane, seier forbrukarøkonom Silje Sandmæl i DNB til NRK.

Det svarar til om lag 1 milliard kroner. Sandmæl seier ein har sett ein auke i kor mykje pengar nordmenn er villige til å bruke på kalendrar dei seinare åra.

– Tilbodet har blitt mykje større. Før så var det normalt at ein fekk ein sjokoladekalender til ti kroner, men no er den nye normalen at det er ekstravagante gåvekalendrar som kan koste opp til 1.500 kroner, seier Sandmæl.