Snart siste sjanse for unge kvinner som vil ha gratis HPV-vaksine

Nyhende

(NPK-NTB): Tal frå Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) viser at 53 prosent av kvinnene som har hatt tilgang til det toårige vaksinasjonsprogrammet, har nytta seg av det så langt.

Programmet sørgjer for at kvinner fødde i perioden 1991–1996 får tilbod om vaksinen som vernar mot HPV-viruset, som mellom anna kan føre til livmorhalskreft. Denne vaksinen har frå 2009 vorte gitt til alle jenter i sjuandeklasse, men dei som gjekk på skulen før dette, har altså ikkje fått han.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) er nøgd med at såpass mange har nytta seg av tilbodet.

– HPV-vaksinen reddar liv. Derfor starta regjeringa vaksineprogrammet i 2016 der unge kvinner fødde i 1991 eller seinare har fått tilbod om gratis HPV-vaksine. Nesten 120.000 kvinner har så langt nytta seg av tilbodet. Dette er kjempebra, seier ho.

Tre dosar

Statsråden rår alle i målgruppa til å starte vaksinasjonen innan utgangen av desember. Det er nemleg siste moglegheit for å ta første dose før ordninga blir avvikla.

Dose to og tre må vere tekne innan 1. juli 2019.

– Ein må ta alle tre dosane for å få best mogleg vern. Vi får ein del spørsmål frå kvinner om dei må vaksinerast på nytt om det har gått lengre tid enn planlagt mellom dosane. Det treng dei ikkje. Det går fint at det har gått lengre tid enn planlagt, seier prosjektleiar Anita Daae for vaksinasjonsprogrammet til unge kvinner.

– Formidabel innsats

I tillegg til tal for heile landa, legg Folkehelseinstituttet onsdag òg fram tal for delen vaksinerte kvinner i ulike fylke, kommunar og bydelar

– Kommunehelsetenesta har gjort ein formidabel innsats og har sett over 300.000 dosar HPV-vaksinar sidan vaksinasjonstilbodet vart lansert for to år sidan. Den høgaste delen vaksinerte kvinner finn vi i Trøndelag, tett følgt av Sogn og Fjordane og Hordaland, siger Daae.

Lågast del vaksinerte finnar ein i Østfold, Buskerud og Akershus.

Vaksinen reduserer risikoen for utvikling av alvorlege celleforandringar i livmorhalsen med rundt 90 prosent hos kvinner som ikkje var smitta med HPV på vaksinasjonstidspunktet.