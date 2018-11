Tysdag blir det forkøyrsveg

Nyhende

Odd Kåre Wiik, leiar drift og anlegg i Ulstein kommune, skriv i ein e-post at kommunen no er i ferd med oppmerking og skilting av Øvrevegen og Holsekerdalen. Der skal det no settast opp skilt som viser at vegane skal vere forkøyrsvegar.

- Skilta er førebels markerte med opphevingstape og gjeld ikkje før tapen er fjerna og vegen gjort om til forkøyrsveg, fortel Wiik. Han legg til at det skal skje tysdag 27. november klokka 13:00.